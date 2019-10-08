突厥语国家工商会首次会议在塔什干举行

哈通社/努尔-苏丹/10月8日—突厥语国家工商会首次会议、突厥投资和商业论坛上周在乌兹别克斯坦首都塔什干举行。

突厥语国家合作委员会（突厥议会）秘书长巴赫达特•阿穆列夫、突厥语国家工商会主席利法特·黑萨尔吉克洛格鲁、阿塔梅肯企业家协会副主席沃勒扎斯·沃尔达巴耶夫、吉尔吉斯斯坦工商会主席马拉特·沙尔谢科耶夫土库曼斯坦驻乌兹别克斯坦大使亚兹胡勒·马梅多夫出席会议。

巴赫达特•阿穆列夫指出，建立突厥语国家工商会的倡议于2018年在塔什干提出，并指出工商会首次会议在乌兹别克斯坦总统沙夫卡特·米尔济约耶夫的倡议下在塔什干举行。

会谈中，各方就突厥委员会成员国之间的经贸合作，以及加强在贸易、工业和企业之间的联系等议题进行讨论，同时还提到了简化海关和过境程序，建立联合投资基金的建议。

期间，乌兹别克斯坦和匈牙利商会表示有意加入突厥语国家工商会，并就于今年10月14日在巴库举行的第七届突厥语国家首脑峰会框架内的工商会董事会下次会议期间签署成员协议达成了一致。

会议结束后还举行了突厥投资和商业论坛。突厥委员会成员国商会主席、各国政府机构高级官员，以及500多名企业家和商人代表参加活动。

会议开幕式上，乌兹别克斯坦政府副总理埃利·加涅耶夫首先发表讲话，并表示相信论坛框架内建立的新伙伴关系将有助于突厥语国家之间的经贸关系和进一步发展，同时他还谈到了乌兹别克斯坦近年来取得的成就以及发展前景。

巴赫达特•阿穆列夫感谢乌兹别克斯坦工商会、投资和对外贸易部及所有参与筹备此次论坛的相关机构，同时他还向与会者介绍了突厥语国家的经济潜力以及加强经济合作的机会。

值得一提的是，根据此前的报道，今年5月，突厥语国家商务理事会各成员国贸工协会领导在首都努尔-苏丹召开的第十二届阿斯塔纳经济论坛框架下签署了成立突厥语国家工商会的文件。

【编译：达娜】