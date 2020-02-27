《阿拜箴言录》第三篇

哈通社/努尔苏丹/2月27日 -- 今年是哈萨克伟大的思想家、教育家、哲学家，哈萨克现代书面文学的奠基者——阿拜·库南拜吾勒诞辰175周年。在这一举国盛典的框架下，哈通社即日起计划每日与读者朋友们分享阿拜的代表作《阿拜箴言录》中的一篇。该作品中文版由中国侗族作家、翻译家粟周熊先生由俄译本译出，复又由中国著名哈萨克族作家、翻译家艾克拜尔·米吉提先生依照哈萨克原文译定，并添加注释。

《阿拜箴言录》

第 三 篇

为什么哈萨克人互相不和,彼此算计?为什么他们口是心非,一个个争权夺利而且懒惰成性?

有识之士早就断言:所有的懒汉都胆小,缺乏毅力,而没有胆魄又缺乏恒心的人,都喜好自吹自擂,每一位喜好自吹自擂的人,都愚味无知,而无知的人都不知廉耻,人到了寡廉鲜耻这一步,就会变得慵懒而贪婪,笨拙而碌碌无为,且毫无人情。

这些都是因为人们只顾去多养牲畜而别无心思的缘故,如果他们也去务农、经商、习艺、钻研科学,就不会沦落到这一步。

当父母的养了一大群牲畜,接着又为孩子们操心,想方设法让他们也都拥有大群牲畜,然后交给牧人去放养,他们自己则过着花天酒地的生活,整天沉醉于声色犬马之中。

等到过冬的牧场变小了,他们就会利用自己的权势和影响,或买,或骗,或占,千方百计把别人的冬牧场弄到手。而失去冬场的人又去算计别人,或者无奈之下只好远走他乡。

这样的人难道会愿别人好吗?穷人越多,工钱自然就会降低。失去牲畜的人越多,就会腾出更多的冬牧场。于是你盼我破落,我盼你破落,大家互相算计。逐渐地,我们相互之间私下的不和便发展成公开的、不可调和的敌对关系,一个个变得不共戴天,打官司,结党派,买通一伙有权势的人,好显得自己强于对手,甚至争官觅爵。

于是,那些厚道人家的孩子也不远走他乡,另谋出路,更不会去务农经商,只是跟着那些结党营私、拉帮结伙、以壮声威的人随波逐流,今天倒向这一方,明天又倒向那一方,轮番出卖自己。

草原上盗贼横生。要是国家稳定,偷盗行为便会受到扼制。可现在人们分成两派,窃贼便机敏地利用这派或那派的纵容,有恃无恐地大肆行窃。

草原上正直的人们倒是常常被以«行窃、抢劫»罪名累遭诬陷,并被传去审讯,而且事先就为他们找好了惯于无中生有颠倒黑白的假证人。此举目的就是为了败坏那些正派人的名声,让他们在选举中落选。如果这些正直的人为了保全自己而给坏人让步,就会丧失人格;如果不让步,就意味着他曾被法院传讯,在社会上找不到事做,甚至大祸临头。

已经窃取了权力的乡官们肯定不会器重那些老实人,他们总是想方设法巴结那些和自己一样卑鄙、奸诈的小人,生怕他们与自己作对,以求得他们的支持。

如今在哈萨克人中流行这么一句话:«想成事,则看人。»这就是说,一个人的成功,不取决于他做事是否正确,而要看他的手段和计谋如何。

每届乡官的任期为三年。走马上任第一年,他天天听到的是人们的指斥声:«难道不是我们把你选为乡长的吗?»第二年则与未来的候选人明争暗斗。第三年新的选期临近,他只顾每天忙于寻求连选连任的可能。除此还有什么可言?

当我看到哈萨克人世风日下,便暗自思忖:应该选那些受过一定的俄罗斯教育的人来当乡长。倘使他们当中没有这样的人,或者即便有又没人选举他们,最好由县长、军事长官和省总督认可并予直接委任,这样做将对人民群众善莫大焉。其委由是:首先对那些热衷寻求公干的哈萨克人的子嗣接受教育将有益处;其次,那些被委任的乡长们,将不再会对百姓有所顾忌,只需对显贵们有所顾忌。此外,在予委任时,毋需理会那些投诉者,控告者。于是,那些诬陷者将会自然减少,甚至可能销声匿迹。

另外,在各乡乡长之下又选定一个比——执法官的做法,显然已经给人民群众带来灾难。在哈萨克人中不是所有当选者都能胜任这个职位。执法者首先应当熟知哈瑟姆汗王时代(注:哈瑟姆汗王:(1445—1518)哈萨克汗国汗王。在位时依据钦察汗国遗留的法律创立了《哈瑟姆汗法典》。该法典包括:一、物权法;二、刑法;三、兵役法;四、使臣法;五、民法。)的《哈瑟姆汗法典》,叶斯姆汗王时代(注:叶斯姆汗王:(?—1645)哈萨克汗国汗王。在位时继承了《哈瑟姆汗法典》,史称《叶斯姆汗习惯法》。)的《叶斯姆汗习惯法》,埃孜·陶克汗王时代(注:埃孜?陶克汗王(?—1718)哈萨克汗国汗王。在位时进一步补充了自哈瑟姆汗王时代以来的法典,确立了两项新的法律:一、土地法,二、赔偿法,加上《哈瑟姆汗法典》的五项法律,统称《七部大法》。)每天在库里吐柏议政时所遵循的《七部大法》等诸法。同时,要明晰这些陈年旧法哪些条文已经过时。如有与时代发展相悖处善于摒除,并制定和完善新的法规,依此裁定。然而这样的人实属凤毛麟角,抑或根本不存在。

古人深谙哈萨克状况,有古训道:«设两个比,便会衍生四个案子。»此话意思设比——执法官应当是单数,若是双数,必定相持不下,那案中案就会自然增多。与其这样设比——执法官,不如在各乡推举三位有学识有威望的人担任此职,但不定任期、年限。除非发现他们有什么不轨行为,否则就不必替换。

原告与被告通常毋需直接面对这三位比——执法官,而是双方各自聘请一位诉讼代理人,再请一位仲裁人仲裁,以这一程序了结案子。如果仍然达不成协议,再请适才三位比——执法官中的一位出面裁定。或者,将复杂的案子全权交由他们处理,这样官司才不会无限期地打下去。





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