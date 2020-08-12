在英国马奶和马奶制品售价多少?

哈通社/英国/8月12日--过去一直被人们忽略的马奶引起了欧洲人和美国人的兴趣。 研究人员米歇尔·法西亚在《动物》期刊上发表的论文证明了这一点。 了解到马奶对对身体的益处，英国公司也开始出售马奶和马奶制品。

当今，牛奶占世界奶类消费量的82％。马奶，骆驼奶和驴奶销量占比不到1%。其余的属于山羊奶和绵羊奶。

大量科学研究证明，奶类消费量中占比不到1%的马奶和骆驼奶对人体健康有益。世界上6000多万匹马。 比起牛奶，马奶蛋白质、脂肪、乳糖含量更与人奶接近。

大流行期间，人们对马奶的需求急剧增加。马奶中含有丰富的维生素C，可以加强免疫系统，进而增强机体的保护功能以抵御病毒和各种感染。医生们建议病人在康复后或预防病毒性疾病期间服用马奶。马奶还富含重要的维生素A、B1、B2、B6、B12和K。 此外，它还含有矿物质钾，可以降低高血压和缓解焦虑症。

同时，马奶非常容易被身体消化，可以改善胃肠功能。喝马奶对皮肤也可以起到美容和治疗作用，治疗银屑病和湿疹病中，喝马奶也是最好的治疗方法之一。

属于Cromwell 农场的英国网上商店宣传称，马奶中还含有抗微生物溶菌酶。

备受欢迎的网上商店出售各种马奶产品。价格方面，巴氏杀菌瓶装250克马奶的平均价格为3650坚戈（兑换成哈国坚戈）。此外，公司产品还包括50毫克由马奶制成的护手霜，售价10000坚戈。

据了解，属于家族企业的Cromwell 农场位于英格兰西南部，已经经营了40年时间，是英国唯一一家出售马奶的公司。

【编译：阿依波塔】