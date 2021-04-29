外媒点赞哈萨克斯坦国产疫苗投入使用

哈通社/努尔苏丹/4月29日 —— 外国媒体积极报道哈萨克斯坦QazVac国产新冠疫苗正式投入使用。

瑞士资讯（swissinfo.ch）报道说，作为中亚地区最大的国家，哈萨克斯坦已成功研发出国产新冠疫苗QazVac，并于4月26日起正式开始向民众接种该疫苗。在哈萨克斯坦发现首例新冠确诊病例后，该国就着手研发国产疫苗，并在两个月后就进入了临床试验阶段。

挪威steigan.no信息分析网站详细介绍哈萨克斯坦QazVac新冠疫苗研发进程和临床试验结果。

报道说，哈萨克斯坦成功研发出国产疫苗并不令人感到意外，因为该国拥有良好的研究环境。关键是，该疫苗是利用病毒原体研发出的灭活疫苗。即使大型制药企业的疫苗也没有使用病毒原体，而是通过电脑模型技术研发的。

该网站评价称，QazVac疫苗成分不包含实验性元素的传统疫苗。

罗马尼亚capital.ro网站发表文章，详细介绍了哈萨克斯坦QazVac疫苗的特点。

据悉，QAZVAC新冠疫苗由哈萨克斯坦教育和科学部生物安全问题科研中心研发的灭活疫苗，需要注射两针，两针之间相隔21天。根据初步数据显示，该疫苗的有效性超过90%以上。

政府总理阿斯哈尔·马明23日会见托卡耶夫总统时表示，我国成为全球第10个自主研发生产新冠疫苗，并注册批准自主研发新冠疫苗的第5个国家。

卫生部26日称，国产疫苗的第I-II阶段临床试验报告和第III阶段中期报告证实了疫苗的安全性。

4月28日，哈萨克斯坦教育和科学部公布了国产QazVac疫苗自立项到研发和最终投产的全过程相关信息。

【编译：小穆】