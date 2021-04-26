卫生部：研究结果证实了QAZVAC疫苗的安全性

哈通社/努尔苏丹/4月26日 —— 据哈萨克斯坦政府新冠疫情防控跨部门联合委员会消息，QAZVAC国产疫苗的第I-II阶段临床试验报告和第III阶段中期报告证实了疫苗的安全性。

根据2020年12月15日的政府第850号决议批准的针对COVID-19疫苗的临时注册规则，QAZVAC国产疫苗获准用于医疗用途。疫苗于当年12月31日获得临时注册证书。

哈萨克斯坦疫苗第三期临床试验阶段完成了50%的研究目标，预计6月25日结束。之后，将对QAZVAC疫苗的有效性进行评估。

目前，全球多个新冠疫苗都在进行第三期临床试验。其中，俄罗斯卫星-V疫苗预计5月初结束，而其他国家制药厂预计2022-2023年结束其研究。

根据疫情形势，全球多个国家紧急批准使用了新冠疫苗。疫苗是防止传染病的最有效方法，也是形成群体免疫的可靠方法。同时，尽管批准使用疫苗的期限很短，但仍要仔细检查其质量和安全性并符合所有要求。

若发现严重不良作用，以及收到有关“利润和风险”不利比率的数据和侵犯第三方专有权的法院裁决，或将暂时或全面停止疫苗的临时注册。

卫生部强调，根据法律规定，哈萨克斯坦公民有权自愿接种疫苗，并自愿选择接种哪种疫苗。

注：QAZVAC新冠疫苗由哈萨克斯坦教育和科学部生物安全问题科研中心研发的灭活疫苗，需要注射两针，两针之间相隔21天。根据初步数据显示，该疫苗的有效性超过90%以上。

该疫苗将接种18岁以上人群，尚未对未成年人群进行临床试验。

据悉，首批5万剂哈萨克斯坦国产新冠疫苗QazVac (QazCovid-in)于4月22日从位于江布尔州库尔岱县的生物安全问题研究所生产基地封箱装运，发往全国各地医疗机构。

政府总理阿斯哈尔·马明23日会见托卡耶夫总统时表示，我国成为全球第10个自主研发生产新冠疫苗，并注册批准自主研发新冠疫苗的第5个国家。