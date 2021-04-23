政府总理：哈萨克斯坦成为全球第10个自主研发生产新冠疫苗的国家

哈通社/努尔苏丹/4月23日 —— 政府总理阿斯哈尔·马明23日会见托卡耶夫总统时表示，我国成为全球第10个自主研发生产新冠疫苗，并注册批准自主研发新冠疫苗的第5个国家。

据此前报道，托卡耶夫总统23日在总统府接见政府总理阿斯哈尔·马明和卫生部长阿列克谢·崔，并听取国内疫情形势和新冠疫苗接种工作进度，以及国产新冠疫苗QAZVAC国内供应问题工作汇报。

总理指出，哈萨克斯坦目前是全球第10个自出研发并生产新冠疫苗的国家。此外，也是全球第5个注册登记和批准使用国产疫苗的国家。

据悉，首批5万剂哈萨克斯坦国产新冠疫苗QazVac (QazCovid-in)于4月22日从位于江布尔州库尔岱县的生物安全问题研究所生产基地封箱装运，发往全国各地医疗机构。

23日，托卡耶夫总统发推文称，哈萨克斯坦将扩大国产疫苗 QazVac的产量，以提供给所有公民。他同时还表强调，哈萨克斯坦是世界上自主研发出新冠疫苗的少数国家之一。

“在这方面，我向所有研发疫苗的科学家和专家们表示感谢。”托卡耶夫总统说。

【编译：小穆】