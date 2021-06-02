哈乌政府总理举行会晤

哈通社/努尔苏丹/6月2日 —— 据总理官网消息，政府总理阿斯哈尔·马明2日在总理府会见到访的乌兹别克斯坦政府总理阿卜杜拉·阿里波夫。

会谈中，两国政府首脑就经贸、投资、农业、能源、交通运输、工业和地区间合作问题进行了深入讨论，并就哈乌边境“中亚”国际经贸合作中心投入使用问题交换了意见。

此外，双方还就有效利用跨境水资源，以及工业和汽车制造业合作问题进行了讨论。

根据双方达成的共识，两国将进一步增加航空客运航班。6月8日起，乌兹别克航空公司将开始执飞阿拉木图-撒马尔罕来回航班，而飞狮航空公司6月21日起将开通突厥斯坦-塔什干直飞航班。

值得一提的是，乌兹别克斯坦是哈萨克斯坦中亚地区的主要贸易伙伴，占哈萨克斯坦对中亚国家贸易总额的65%。今年前4个月，双边贸易总额达12亿美元，较去年同期增长41.3%，较2019年前4个月增长33.3%。2020年，在乌兹别克斯坦境内的哈资企业由809家增至919家，而哈萨克斯坦境内的乌资企业总数达1231家。

根据会谈结果，两国政府总理签署了关于继续加深经贸合作，以及推动交流经验和落实联合项目的协议。

【编译：小穆】