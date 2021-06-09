欧洲《现代外交》网站刊文评论哈萨克斯坦总统托卡耶夫的政治改革

哈通社/努尔苏丹/6月9日 – 欧洲现代外交网站（ModernDiplomacy.Eu）日前刊登了一篇名为《托卡耶夫总统时期的哈萨克斯坦：全领域的改革》的文章。文章作者为葡萄牙米尼奧大学教授P·杜阿尔特。

文中称，自独立以来成功领导哈萨克斯坦取得一系列辉煌成就的首任总统、民族领袖努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫，在两年多前辞去了总统职务，随后继任的总统哈斯穆卓玛尔特·托卡耶夫在延续首任总统的政治和外交方针的同时，启动了一系列政治领域的改革进程。

作者在文章中写道，哈萨克斯坦不仅是欧盟在中亚的主要贸易伙伴，在«一带一路»计划下，哈国也是推动中国与世界其他地区发展贸易方面发挥着关键作用的国家。此外，哈萨克斯坦积极支持美国、俄罗斯等世界大国解决叙利亚和阿富汗冲突。

文中强调指出，作为欧亚经济联盟的创始国，哈萨克斯坦是国际社会的积极成员。

作者认为，哈萨克斯坦的政治和经济动向不仅影响该国本身，而且也会影响整个地区和世界其他国家。因此，托卡耶夫总统正在推动的一系列政治改革，不仅对哈萨克斯坦十分重要，对哈萨克斯坦以外的国家而言也有其重要的意义。

作者在文中介绍了托卡耶夫总统最重要的一项改革政策——建立«倾听人民声音的政府»。通过建立国家信任会议这一机构，加强政府与人民之间的沟通和对话，为国家制定具体的改革了立法提供公众参与和提出建言的畅通渠道，并进一步强化了中央和地方政府的问责制度，为打击腐败和提升公务人员工作效率创造了良好的制度基础。

文章认为，这方面的改革措施，正在将哈萨克斯坦的法律制度向«服务型工作模式»进行过渡，使执法人员在工作中能够发挥更加积极和更负责任的作用。

文中还介绍了托卡耶夫总统对公务员体系的精简（将公务员人数削减25%），并表示：«哈总统托卡耶夫作为经常使用社交网络的领导人，将发展数字化作为了国家事务的一个优先事项。»

文中称，除了一系列有效的政治体制改革措施以外，托卡耶夫总统还将经济多元化放在了重要的位置，以减少对自然资源出口型经济的过度依赖。

«托卡耶夫指示政府最大限度地利用农业潜力​​。毕竟，哈萨克斯坦与中国和亚洲其他快速增长的国家相邻，而这些国家对农产品的需求量很大。»文中这样写道。

作者在文中谈及了托卡耶夫总统对提升国民生活质量问题的关注，以及对积极采取措施保障人口中收入最低的弱势群体的重视。总统关于支持创新型中小企业发展、减少低效率大型国企数量，为新冠大流行受影响的个体经营业者提供贷款支援或者免除贷款罚金，以及增加教育领域职业学校的观点和政策等，也在文中得到了讨论。

作者认为哈萨克斯坦总统正在通过一系列现代化的政治体制改革，改变前苏联时代遗留至今的一些过时的思维方式和治理体系，以此解决哈萨克斯坦国家内部面临的问题。

杜阿尔特指出，这些努力将有助于哈萨克斯坦在新形势下面协调解决因大流行而加剧的各种内外部问题，应对新时代的各项挑战。

【编译：木合塔尔·木拉提】