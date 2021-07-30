受疫情影响 过境哈国的铁路货运时长略有增加

哈通社/努尔苏丹/7月30日 – 据哈萨克斯坦哈铁快运（KTZ Express）公司集装箱运输服务司司长叶尔詹·巴依霍津介绍，受新冠疫情的影响，从外国经哈萨克斯坦的过境铁路运输时间有所延长，平均增加的运输时间大约为5天。

他表示，在新冠大流行之前，从中国出发的集装箱货运班列通过哈萨克斯坦抵达欧洲国家的平均时间大约为11~12天，这比通过海路运输需要的50天时间要快出许多。

但受到新冠全球大流行的影响，过境哈萨克斯坦的集装箱班列所需的运输时长普遍增加到了17~18天左右。也就是说，平均每趟列车都需要比疫情前多花费5天时间才能抵达目的地。

不过巴依霍津同时指出，虽然疫情导致的限行措施对运输时长带来了一定的不利影响，但由于新冠疫情导致许多国家之间的公路运输暂停，哈萨克斯坦的铁路集装箱货运总量在疫情期间反而得到了显著的提升和增长。

«由于边境管制和公路运输受到的限制，几乎所有的货运任务都是通过铁路完成的。» 巴依霍津说。

他表示，由于铁路集装箱运输的封闭性和高效率，越来越多的客户选择通过这种运输方式开展货运。

«今天，集装箱运输的需求量很大，因为它非常方便和安全。»他说。

【编译：木合塔尔·木拉提】