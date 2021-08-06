托卡耶夫总统会见土库曼斯坦总统

哈通社/努尔苏丹/8月6日--据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫对土库曼斯坦进行的工作访问框架下，6日在土库曼斯坦阿瓦扎国家旅游区会见该国总统库尔班古力·别尔德穆哈梅多夫。

哈萨克斯坦总统对土库曼斯坦的盛情款待表示了感谢，并表示土库曼斯坦及时召开了中亚国家领导人的第三次磋商会议。

“昨天您组织的活动重要且内容丰富。我们在如此困难的时刻举行了非正式会晤，讨论了中亚的热点问题，以进一步加强合作，开辟新机遇。 ” 他说。

两国元首审议了双边议程上的一系列问题，并对哈萨克斯坦和土库曼斯坦的关系给予了高度评价。

托卡耶夫总统表示，土库曼斯坦是哈萨克斯坦的战略伙伴，两国间有不少长期和战略性的联合项目。 在往后的会谈中，也会着重讨论进一步加强双边合作问题。“根据我的指示，政府准备了待签署的一系列合作文件。 我相信，即将签署的合作协议将为进一步加强我们兄弟国家之间的合作注入新的动力。 ”

最后，双方表示了加强经贸合作，扩大商品供应范围，更好地利用运输和过境潜力，加强文化和人道主义领域的合作意愿。

【编译：阿依波塔】