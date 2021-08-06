中亚国家领导人磋商会议：五国元首发表联合声明

哈通社/努尔苏丹/8月6日—中亚五国元首6日在中亚国家领导人磋商会议期间发表联合声明。

据总统府新闻局消息，2021年8月6日，中亚国家领导人磋商会议在土库曼斯坦位于里海海滨的阿瓦扎举行。

会上，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫、土库曼斯坦总统库尔班古力·别尔德穆哈梅多夫、乌兹别克斯坦总统沙夫卡特·米尔济约耶夫、吉尔吉斯总统萨德尔·扎帕罗夫和塔吉克斯坦总统埃莫马利·拉赫蒙共同发表联合声明。

联合声明如下：

本着开放、相互理解和真诚友好精神，中亚五国元首（以下称各方）强调了在历史悠久的睦邻友好关系基础上发展区域合作进程的重要性。

各方重申对《联合国宪章》各项宗旨和原则的承诺。

各方指出，要在相互尊重、平等和照顾彼此利益的基础上，通过谈判和协商，审议和解决中亚地区发展的紧迫问题。

各方表示，愿意为该地区的和平、稳定与安全而进行开放和广泛的合作。

各方就进一步扩大和加强在包括政策、稳定和可持续发展、经贸、投资金融、交通通讯、水能源、信息技术、生态，以及文化和人道主义合作领域方面的区域合作达成一致意见。

各方强调，中亚国家在解决重要的全球和地区问题方面的联合举措在世界舞台上取得了重大成果。

各方强调了中亚各国在应对全球挑战和威胁，包括冠状病毒病大流行以及在共同克服其负面后果方面开展密切合作的重要性。

各方重申，中亚国家领导人定期磋商会议将允许提出和落实有关热点问题的建议，进一步加强该地区多边的国家间合作。

各方强调发挥各自国家潜力的重要性，为地区安全、稳定、广泛和开放的伙伴关系创造空间。就此，各方强调了加强外交部、外交使团、领事馆以及中亚国家常驻联合国和其他国际组织代表团的重要性。

各方强调，2021年，中亚将迎来《中亚无核武器区条约》签署15周年和塞米巴拉金斯克核试验场关闭30周年。在此方面，各方愿意继续在该地区国家之间就执行条约开展积极合作，并强调需要加强与其他无核武器区的合作，以集中精力开展核裁军和防扩散工作。

各方重申，立即解决邻国阿富汗局势是维护和加强中亚安全与稳定的最重要因素之一。在此方面，各方表示愿意为阿富汗迅速实现国内和平与和谐提供一切可能的帮助。

各方一致强调加强主管当局在监管中亚国家间移民过程中互动的重要性，以及确保保护移民工人权益的必要性，为他们提供法律、社会、信息和咨询援助。

各方指出，应建立新的国际航空、公路、铁路、河流和海上运输路线，确保过境运输的畅通无阻，根据国际经验促进跨境程序，并实施其他联合基础设施项目，确保有效利用该地区的过境潜力。

各方支持乌方在联合国框架内建立交通通讯发展区域中心的倡议。

各方拟通过打造区域价值链和联合产业集群，加强相互贸易，促进数字经济合作。

各方支持通过制定大学间以及科学交流区域项目，在校长论坛、青年教育研讨会等框架内深化教育、«科学外交»领域的合作。

各方强调信息和通信技术的开发和使用取得的进展及其对日常生活的影响，表示计划按照国际法的原则和规范，共同努力克服在信息安全领域面临的新威胁。

各方致力于在减缓和适应气候变化、防治荒漠化、合理利用水资源和其他能源、保护环境和生态、保护冰川和开垦铀尾矿、开发可再生能源方面加强区域合作，促进旨在引进技术的项目和计划。

各方认识到集中努力全面解决与改善包括咸海盆地在内的地区社会经济和环境状况有关的问题的重要性，特别是在受环境危机和气候变化影响的地区。

鉴于体育对增进人民友谊的重要作用，各方一致同意继续发展体育事业，支持在各方领土举办国际体育赛事，促进体育文化领域的合作，并努力在国际体育舞台上促进民族体育运动。

各方指示外交部尽快完成2022-2024年区域合作发展路线图草案的批准工作（根据中亚国家领导人磋商会议成果）。

各方指示外交部为下一次中亚国家领导人磋商会议期间签署《二十一世纪中亚发展友好睦邻合作条约》开展工作。

各方决定使用中亚国家领导人磋商会议统一标志并批准相关条例。

各方决定批准中亚国家领导人荣誉勋章并通过《荣誉勋章及其说明条例》。

各方指示外交部就第四次中亚国家领导人磋商会议的日期和地点拟定建议，并制定会议议程。

中亚国家领导人磋商会议在传统友好、亲切和信任的气氛中举行。

各方感谢土库曼斯坦总统别尔德穆哈梅多夫的盛情款待和磋商会议高质量的组织工作。

2021年8月6日 土库曼巴希

【编译：达娜】