司法部长访问比利时 会见多位欧盟高官

哈通社/布鲁塞尔/10月1日 – 哈萨克斯坦司法部部长马拉特·别克塔耶夫正在对比利时进行工作访问。

访问框架下，司法部长同欧盟及比利时代表举行了一系列会晤，就哈萨克斯坦正在开展的司法领域改革问题进行了讨论。

据哈萨克斯坦驻比利时大使馆消息，司法部长马拉特·别克塔耶夫29日在布鲁塞尔同欧盟人权问题特别代表伊蒙·吉尔摩以及欧洲对外行动署代表举行了会晤。

会谈中，双方针对司法小组委员会通过哈萨克斯坦-欧盟人权对话平台开展双边合作等问题进行了讨论。

伊蒙·吉尔摩对双方在人权领域的合作关系作出了高度评价，并表示欧盟特别代表计划出席10月6日在阿拉木图举行的中亚-欧盟民间论坛。

吉尔摩赞扬了人权领域双边关系的动态，包括将于 2021 年 10 月 6 日在阿拉木图举行、欧盟特别代表参加的中亚-欧盟民间论坛的倡议。

司法部长马拉特·别克塔耶夫则向欧盟方面介绍了哈萨克斯坦正在开展的政治体制和人权保护领域的一系列改革措施。

当天，司法部长还同多位欧洲议会议员举行了会晤，包括人权小组委员会第一副主席伯纳德·格塔、外事委员会副主席乌尔马斯·帕伊特、欧盟与中亚关系代表团副主席安德雷斯·埃梅里科思、内部市场和消费者保护委员会副主席罗扎·吞、请愿委员会副主席塔缇亚娜·丹卡、«哈萨克斯坦-欧盟»议会代表团成员蒂埃里·马里亚尼等。

会谈期间，双方就哈萨克斯坦旨在实现政治体制现代化和加强民主体制的改革交换了意见。

【编译：木合塔尔·木拉提】