世行将为哈萨克斯坦农业体系改革提供支持

哈通社/努尔苏丹/11月8日--根据哈萨克斯坦农业部长叶尔波勒·卡拉舒科夫与世界银行领导在华盛顿举行的会谈结果，双方就在世界银行支持农业发展计划（技术援助）框架下开展合作达成共识。

世界银行制定了一项技术援助计划，以协助有意向国家审查和调整其当前政策，并评估支持农业的具体选择。

该计划框架下，世行已与 13 个国家建立合作，以支持分析工作，并为改革提供技术、经济和社会选择。

作为农业政策改革援助的一部分，世行会组织高层政治圆桌会议，以提高全球意识并建立共识，集中努力向可持续农业过渡。

农业部长叶尔波勒·卡拉舒科夫与世界银行领导举行的会谈期间，根据 2021-2025 年国家农工综合体发展计划的优先事项，讨论了向哈萨克斯坦提供为期两年的技术援助问题，以建立旨在促进农业增长，尽量减少对环境的影响，并在粮食安全方面取得更好的成果的可持续农业粮食系统。

技术援助框架下，国际专家将与哈萨克斯坦农业部共同对补贴制度进行深入分析，结合该领域的国际经验，提供有效的政府支持，提供资金支持。

此外，考虑到哈萨克斯坦部分地区的气候变化和干旱，世界银行提出了制定有效战略以减少、管理和减轻其对农业的影响提出了一些建议。

【编译：阿依波塔】