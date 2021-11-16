参议院议长会见欧洲委员会议会大会主席

哈通社/努尔苏丹/11月16日-- 参议院（议会上院）议长玛吾林·阿什姆巴耶夫16日会见欧洲委员会议会大会主席里克•达姆斯。

双方讨论了加强哈萨克斯坦与欧洲委员会议会之间的合作，以及哈萨克斯坦政治改革和落实人权的立法支持问题。

在这方面，参议院主席指出了哈萨克斯坦与欧洲委员会议会合作的重要性 。

“我们认为，在欧洲委员会议会在秋季会议上，一组代表通过的«哈萨克斯坦的政治改革满足其公民的需求和愿望»宣言非常重要。 欧洲委员会议会代表定期访问哈萨克斯坦，参加选举观察团等工作。令人欣慰的是，随着疫情形势趋于稳定，此类活动开始以线下模式举行，我们有意与我们的欧洲合作伙伴进一步开展建设性对话。 ” 他说。

与会者就进一步推进哈萨克斯坦政治制度民主化问题交换了意见。阿什姆巴耶夫介绍了国家总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫发起的国家现代化和政治改革议程。 在这方面，参议院主席表示，哈萨克斯坦议会正在努力为总统的政治倡议提供立法支持。

他说：«总统发起的旨在进一步实现政治制度的民主化、确保其透明度、增加政治竞争、为实现公民权利创造必要条件的政治改革具有战略性质。»

同时，阿什姆巴耶夫指出，哈萨克斯坦议会愿与欧洲委员会议会在各领域开展合作。

«我国支持欧洲委员会的多项国际倡议，包括民主、人权和法治，这是现代国家稳定、繁荣、安全和经济发展的基本条件。»他说。

最后，参议院主席指出，哈萨克斯坦将加快政治改革议程，并采取措施保护公民的权利，参议院议员们将继续积极参与这项工作。

【编译：阿依波塔】