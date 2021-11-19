丹麦公司拟投资哈国农工业综合体

哈通社/努尔苏丹/11月19日 -- 哈国家投资公司新闻中心消息，丹麦农业工业综合领域企业代表组成的商务考察团在努尔苏丹、阿克莫拉和阿拉木图州与哈萨克斯坦农业企业举行了多次工作会议。该团本次访哈的目的是启动联合项目。

丹麦代表团成员包括多个大型企业的负责人，如科汉森、Breeders of Denmark、兴百利、丹育国际、Robco机械设备、Skiold集团、Skov公司、VikingGenetics FMBA公司等。企业家们讨论了在家禽、牲畜、谷物和油籽加工领域发展现代农工业综合体的愿景，以及向可持续农业转型、采用先进的数字技术引入新的育种解决方案。

会议期间，哈国家投资公司向考察团介绍了哈萨克斯坦的投资潜力、机遇和商业支持机制。农工业综合体领域的具体投资项目和投资机会引起了考察团成员的兴趣。

哈国家投资公司项目经理介绍，为了发展农工业，政府部门正在采取一系列旨在改善其状况的措施，目前，哈萨克斯坦的农业总产量在稳定增长，建成了一系列新的农业设施，农业领域的投资也呈增加趋势。

此外，哈国家投资公司组织丹麦考察团前往阿克莫拉州，与企业代表讨论了潜在合作项目的实施细节。访哈期间，考察团赴Rodina农业公司，Makinskaya农场，MPK Bizhan肉类加工厂，KazBeef 加工厂进行了实地参观调研。

随后，丹麦考察团到访阿拉木图州。哈国家投资公司向考察团成员介绍了该地区在农业、工业区领域的投资潜力，以及经济特区«霍尔果斯-东方之门»边境区的运输和物流潜力，并组织当地企业家与考察团举行B2B会议，相关工作已经启动，计划在农工业行业实施联合项目。

【编译：木合塔尔·木拉提】