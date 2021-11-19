欧洲委员会议会大会对哈萨克斯坦民主化改革进程予以高度评价

哈通社/努尔苏丹/11月19日 -- 欧洲委员会议会大会主席里克•达姆斯于2021年11月15~19日期间对哈萨克斯坦共和国进行了正式访问。

在访问期间，欧洲委员会议会大会主席与哈萨克斯坦共和国总统哈斯穆卓玛尔特·托卡耶夫、议会上下两院议长、中央部委负责人以及人权和法律领域的一系列代表举行了会晤。

欧洲委员会议会大会主席在哈期间，详细了解了哈萨克斯坦正在开展中的政治体制改革进程，并对相关工作予以了高度评价。

作为此次访问行程的总结，欧洲委员会议会大会主席里克•达姆斯与欧洲委员会议会大会哈萨克斯坦代表团团长阿斯卡尔·沙克罗夫发布了一份联合声明。

在这份联合声明中，欧洲委员会议会大会主席对哈萨克斯坦独立30周年表示诚挚祝贺，并强调始终支持哈萨克斯坦在托卡耶夫总统的领导下，开展的旨在发展民主体制的一切改革举措和意图。

联合声明指出，欧洲委员会议会大会高度评价哈萨克斯坦在废除死刑，以及加入《公民权利和政治权利国际公约》、《第二任择议定书》等重要国际法律文书方面的决定，并将支持哈萨克斯坦加入欧委会的一系列相关公约以进一步促进法治。

欧委会期待继续加强与哈萨克斯坦之间的议会间合作，不断扩大接触，深化双方之间的可新对话。

声明还表示期待哈方加入《防止和控制暴力侵害妇女和家庭暴力公约》，并欢迎哈方考虑通过合适地方式参加欧洲委员会议会大会的可能性。

【编译：木合塔尔·木拉提】