托卡耶夫总统会见瑞士总统帕姆兰

哈通社/日内瓦/11月30日 – 哈萨克斯坦共和国总统哈斯穆卓玛尔特·托卡耶夫与瑞士联邦总统居伊·帕姆兰举行了会晤。

据总统府新闻局消息，正在对瑞士进行正式访问的哈萨克斯坦总统托卡耶夫，当地时间29日晚在日内瓦会见了瑞士总统帕姆兰。

瑞士官方在日内瓦圣彼得大教堂前举行了隆重迎接仪式，两国总统相互介绍了官方代表团成员，随后奏响两国国歌，总统们向国旗致敬并检阅了仪仗队。

随后，两国总统步入会议厅正式进行了会晤。会晤分为小范围和大范围会谈。

在基于相互信任的会谈当中，两国总统详细讨论了哈瑞两国在政治、贸易、经济、投资、金融等领域多方面合作的现状和前景。

此外，两国领导人还讨论了在布雷顿森林机构和国际组织内的合作，以及阿富汗局势和向该国提供人道主义援助等共同关心的地区热点问题。

双方还就应对COVID-19大流行和气候变化、中亚水外交等热点问题交换了意见。

托卡耶夫和帕姆兰均高度评价了两国在政治和经济领域的关系发展，并就进一步推动两国各领域合作取得了共识。

托卡耶夫总统强调，瑞士是哈萨克斯坦在欧洲的重要政治和经济伙伴。

托卡耶夫总统在会谈期间向帕姆兰介绍了哈萨克斯坦正在积极推动中的大规模政治和经济改革措施。

哈萨克斯坦和瑞士总统共同指出，两国在农业、运输和物流、工程、制药和«绿色»项目方面的拥有巨大的合作潜力。

会谈最后，在两国领导人的见证下，哈瑞之间签署了下列文件：

1. 哈萨克斯坦共和国政府与瑞士联邦委员会关于相互承认贵金属产品测试标志的协议；

2.哈萨克斯坦共和国政府与瑞士联邦委员会于1994年5月12日在阿拉木图签署的贸易和经济合作协定议定书（贸易活动内部监管规则）；

3.哈萨克斯坦国家铁路公司与瑞士Stadler CIS AG公司之间的战略合作协议。

【编译：木合塔尔·木拉提】