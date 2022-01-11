欧盟理事会：欧盟支持哈萨克斯坦的主权和领土完整

哈通社/努尔苏丹/1月11日 -- 哈萨克斯坦共和国总统哈斯穆卓玛尔特·托卡耶夫10日与欧洲理事会主席夏尔·米歇尔举行了在线模式的视频会晤。

据总统府新闻局消息，在友好和相互信任的氛围下举行的会谈当中，双方就哈萨克斯坦当前的国内政治局势和哈萨克斯坦与欧盟之间的战略伙伴关系发展前景等问题进行了讨论。

基于夏尔·米歇尔的请求，哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫向其说明了当前哈萨克斯坦发生的事件的原因，以及采取的国家决策等情况。总统表示，恐怖分子和暴徒们为了破坏和推翻哈萨克斯坦的宪法体制采取了暴力行动。

总统指出，发生的这些事件明确无疑的证明，这是对哈萨克斯坦国家发动的有预谋的武装侵略。同时，由于暴恐分子的暴力活动，大量执法人员和平民承受了伤亡，1300多商业设施受损，100多座商贸中心和银行被洗劫，500多辆警车被烧毁。托卡耶夫总统认为，国家在此次事件中承受的经济损失将高达20~30亿美元。

«这是确系无疑的恐怖袭击。是针对哈萨克斯坦的有预谋的、精心准备的颠覆行动。发动袭击的人员大多数来自中亚国家，其中包括了来自阿富汗的外国国籍匪徒。此外，还有一部分来自中东地区的匪徒参与袭击。他们的目的是将我们的国家变成危险地区，并伺机夺取政权。因此，哈萨克斯坦启动了反恐专项行动。»托卡耶夫总统说。

哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫总统就集体安全条约组织维和部队在哈部署问题进行了明确的说明。

«我想要明确的指出，维和部队不会参与到军事行动当中。他们的首要任务是保卫阿拉木图市和哈萨克斯坦首都内的战略设施。这将为哈萨克斯坦强力机构没有后顾之忧的开展反恐行动创造有利条件。集安组织维和部队根据集安组织条约第2条和第4条的规定进行了部署。他们将在哈萨克斯坦停留至局势彻底平稳。»哈萨克斯坦总统说。

托卡耶夫总统着重强调，哈萨克斯坦始终热心于履行自己的国际责任，愿意不断加深与欧洲联盟和其成员国之间的双边关系。

在认真的听取了哈斯穆卓玛尔特·托卡耶夫总统对哈萨克斯坦近期事态情形的介绍之后，夏尔·米歇尔表示，此次视频会议的举办十分有必要。他指出，通过直接对话获得的信息有效性远高于来自各类渠道的解释。

«欧盟支持哈萨克斯坦的主权和领土完整性，愿意不断加深与哈萨克斯坦之间的合作关系。»欧洲理事会主席说。

会谈最后，双方承诺将加强双边外交联络。

【编译：木合塔尔·木拉提】