托卡耶夫总统会见到访的鞑靼斯坦总统

哈通社/努尔苏丹/1月24日--据总统府新闻局消息，国家总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫24日会见前来哈萨克斯坦进行工作访问的鞑靼斯坦总统鲁斯塔姆·明尼哈诺夫。

会谈期间，双方就加强贸易、经济、工业和技术领域合作的前景进行了讨论。

托卡耶夫总统对鲁斯塔姆·明尼哈诺夫的到来表示了欢迎，并指出，鞑靼斯坦在发展与俄罗斯联邦的多边关系中发挥着重要作用。

总统表示，鞑靼斯坦在加强与哈萨克斯坦的经济、工业和技术合作方面是俄罗斯联邦主体中的领先者。 根据2021年前11个月的结果，相互贸易额达到了4.23亿美元。

在卡马汽车公司（KAMAZ） 和鞑靼石油公司（Tatneft）的参与下实施的价值 18 亿美元的机械工程领域合作项目是成功合作的事例之一。目前， 三座生产 KAMAZ 汽车零部件和 Tatneft 轮胎的工厂在卡拉干达州和库斯塔奈州积极建设当中。

国家元首指出，哈萨克斯坦将为包括鞑靼斯坦投资者在内的外国投资者创造一切必要条件。

此外，托卡耶夫总统还向明尼哈诺夫介绍了哈萨克斯坦正在进行的大规模经济改革和实际发展计划，这将为与鞑靼斯坦实施联合项目创造更多机会。

鞑靼斯坦总统就托卡耶夫总统的热情接待表示了感谢，并介绍了多个投资项目的实施情况，以及加强鞑靼斯坦与哈萨克斯坦合作的计划。

【编译：阿依波塔】