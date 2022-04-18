宪法修正案将禁止总统近亲出任政府高级职务

哈通社/努尔苏丹/4月18日 – 哈萨克斯坦宪法修正案将禁止总统亲属担任政府机构和国有企业的高级职务。

哈萨克斯坦司法部部长哈纳特·穆辛18日在新闻发布会上表示，根据正在制定的宪法修正案，哈萨克斯坦共和国总统的直系亲属，即其兄弟、姐妹和子女等，将不得担任政府机构的高级官员职务，也不能在国有企业中担任高管。

哈纳特·穆辛说：«哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫总统在其最新的国情咨文中，专门就限制总统近亲担任高级公职进行了论述。托卡耶夫总统强调指出，国家元首必须是该国所有公民平等地位的保障，并表示应该从宪法层面禁止总统的近亲属担任政治公职和在准公共部门担任高级职务。»

司法部长在新闻发布会上就宪法修正案中«总统近亲»的概念定义所包含的人群范围进行了介绍。

据其介绍，宪法修正案对总统近亲的定义将包括：父母、子女、继父母、继子女、同父异母或同母异父的兄弟姐妹、祖父母、孙子孙女。

此外，依据哈萨克斯坦反腐败法，总统配偶一方的近亲也将受到相应的限制。

哈纳特·穆辛还表示，正在拟定总统近亲将被禁止担任的政治公职清单，清单的范围非常广泛，包括：中央政府部门部长和副部长、直辖市正副市长、州政府正副州长、其他国家机关负责人等。

准公共部门负责人，以及驻外使节等职务也将被包含在禁止总统近亲担任高级职务的清单当中。

«换句话说，在修正案拟定并正式通过后，总统的直系亲属如兄弟姐妹和子女，将不能在萨姆鲁克-卡泽纳或巴伊铁列克等国有企业当中担任高管职务。也不能担任驻外使节。»哈纳特·穆辛说。

哈萨克斯坦总统哈斯穆卓玛尔特·托卡耶夫在2022年3月16日发表的国情咨文《新哈萨克斯坦：革新与现代化之路》中说：«权力集中在国家最高领导人手中，不合理地加强了与他关系亲密的人和金融寡头集团的影响力。他们将国家视为个人的领地。 无论在哪个国家，任人唯亲都将不可避免地导致消极的人事任命，成为滋生腐败的土壤。国家元首必须是该国所有公民平等地位的保障。 因此，法律应禁止总统的近亲属担任政治公职和在准公共部门担任高级职务。将这一准则写入宪法并不多余。 «

【编译：木合塔尔·木拉提】