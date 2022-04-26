总统：阿玛纳特党将继续为国家发展做出贡献

哈通社/努尔苏丹/4月26日 ——哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫26日在阿玛纳特党第23次非例行代表大会上表示，相信阿玛纳特党将为我国繁荣发展做出其贡献。

总统说：“总之，今天的变化将为阿玛纳特党的现代化开辟道路。毫无疑问，政党将继续为国家繁荣发展做出贡献。我相信你们！”

此外，总统向在其担任党主席期间共事的所有政党成员表示感谢。

“尊敬的阿玛纳特党成员，再次感谢你们为祖国的福祉开展的共同努力和支持。确实，我们一起进行了富有成效的工作，相互理解了彼此。因此，我相信我们将在未来继续共事。我相信大家。让我们一起建设新的哈萨克斯坦。”他说。

托卡耶夫总统强调，宪法改革是独立哈萨克斯坦历史上的新里程碑。

“宪法改革是响应时代要求和社会需求。为建设新哈萨克斯坦，我们应开展大胆的改变。”总统说。

据悉，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫26日主持召开阿玛纳特党非例行代表大会。

会上，总统宣布辞去阿玛纳特党主席职务，并退出该政治党派。

大会经投票表决，一致决定叶尔兰·霍沙诺夫出任阿玛纳特党主席职务。

【编译：小穆】