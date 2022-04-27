外交部长会见欧安组织议会大会副主席兼中亚特别代表

哈通社/努尔苏丹/4月27日--哈萨克斯坦政府副总理兼外交部部长穆赫塔尔·特列吾别尔德26日会见欧安组织议会大会副主席兼中亚特别代表皮亚·考玛。

会谈期间，哈外长介绍了当前世界地缘政治形势下哈萨克斯坦外交政策的主要方向，并强调支持和加强国际组织的多边原则和潜力的重要性。

与此同时，穆赫塔尔·特列吾别尔德介绍了在哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫的倡议下，国家正在进行的改革，并强调了平衡和一致的民主化的重要性。

哈外长还指出了旨修改三分之一的宪法条款的《哈萨克斯坦共和国宪法修正案》法案中的修改的条款的历史意义。

欧安组织议会大会副主席则谈到了她对哈萨克斯坦进行访问期间举行的一系列会谈结果。

欧安组织代表团团长对哈萨克斯坦的政治和经济改革议程，以及完善人权保护机制问题表示了支持。

双方还讨论了欧安组织在新的地缘政治形势下建立政治对话中的作用、中亚和该地区国家间关系的动态、在现代国际关系体系中对其独立性日益增强的认识等问题。

最后，双方就在欧安组织和欧安组织议会大会框架下继续开展积极合作达成共识。

【编译：阿依波塔】