托卡耶夫总统：我们将彻底摒弃超级总统制度

哈通社/努尔苏丹/4月27日 – 据总统府新闻局官网消息，哈萨克斯坦阿玛纳特党第23次非例行代表大会26日以线上模式召开，会议由总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫主持。

会上，托卡耶夫向与会的代表们表示，国家和社会的全面现代化进程已经启动。总统指出，阿玛纳特党一直在积极地参与到这一系统性的变革当中，通过全力支持改革，为有效落实«倾听人民声音的国家»理念作出贡献。

– 阿玛纳特党始终高度重视确立社会公义的原则，巩固国家地位和凝聚国民共识是党的一项特殊任务。在上一次的代表大会上，党变更了名称，而其机构的现代化工作也已经开始。我们已经能够看到一些实际的成果，现在需要的是保持这个趋势，并继续努力推动这些工作的落实，- 托卡耶夫总统说。

托卡耶夫总统在讲话中表示，他在3月中旬的国情咨文中，向全国人民提出了一项全面的政治改革计划。总统还表示，对宪法的修订将为计划中的政治改革提供有效地保障。

-宪法改革的目的是为国家的进一步全面政治现代化奠定坚实的基础。一项宪法修正案的草案已经在上周提交给了宪法委员会。这项提案的通过，将为一种全新的国家机构创建和活动模式——新哈萨克斯坦——的诞生创造可能性。公民们最近经常问：«新哈萨克斯坦到底是什么？»我认为，对这个问题有一个简短的回答。我们所说的新哈萨克斯坦，实际上就是一个公平公正的哈萨克斯坦。我们必须承认，对于公民们而言，当前的社会缺乏公正。普通民众的权益常常得不到关注，有些不公甚至来自政府机构的代表，这直接导致了公民对政府机构的不信任。所以，阿玛纳特党有义务填补这些空白，与人民保持密切的合作，成为民间与政府之间的纽带。-托卡耶夫总统说。

托卡耶夫还指出，宪法修正案旨在全面梳理政治体制架构，在政府部门之间建立一个更加平衡的制衡体系。总统表示，我们将彻底摒弃超级总统制度，加强议会和地方自治团体的权力。其中，对政党政治制度的振兴将是重要方向之一。

总统表示，政党和选举立法的自由化将强化社会的作用。这适用于各级政府做出的决定。根据总统的观点，政党间为了争取公民的支持而开展的竞争将会增加，政治进程的步伐和内容将发生变化。

- 总的来说，我们已经看到了党派之间发生的变动。公正党（ADAL）与阿玛纳特党合并的倡议，就是这种变化的一个明证。我对公正党领导人和成员做出这一重要决定表示感谢。若要建设新哈萨克斯坦，就必须团结和凝聚所有的社会政治力量。同时，各方达成协议并发展政治制度也是非常重要的。所以，我认为应该支持公正党的倡议，与之合并。公正党是一个拥有大量支持者的老资格政治党派。在政治竞争日益激烈的时刻，这显得更加重要。-托卡耶夫说。

国家领导人在会上表示，当前我们已经迈入了一个非常关键的阶段。他强调，宪法改革将是哈国独立历史上的一个新里程碑。所做的一切都是在顺应时代和社会的需求。

– 在此之前，我曾说过离开党主席职务，并退出该政治党派。当前，是时候执行这个决定了。我今日起停止阿玛纳特党主席职权，决定退出党派。这是具有象征意义的步骤。我想借此机会，向大家感谢在总统大选中对我的信任和支持，也感谢大家在关键时刻委托我担任党的领导职务。我们一起做了很多工作。然而，时间在不断向前，现在很多东西都已经发生了改变。如今我们面临着艰巨的任务。对我国所有领域开展改革转型至关重要，而政治体系也不应该被排除在这个过程之外。国家领导人不应偏向任何一个政治党派，也就是说必须是政治中立。这是我的明确立场。- 哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫说。

托卡耶夫总统指出，该原则对所有参加选举的政治团体提供平等机会。这将为政治体系中的公正性铺平道路。若政党不隶属于行政部门，人民对它的信任将增加，声誉也将提高。

–当前党在马吉利斯（议会下院）和马斯利哈特（地方议会）有着明显优势。因此，可以更加严格的监督政府和地方政府的工作。虽然总统退出了党的序列，但我相信组织的战略方向不会发生改变。阿玛纳特党必然会是我国政治体系中具有重要地位的组织。政治连续性将保持不变，党将继续为国家利益而努力，-总统如是说。

哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫推举马吉利斯（议会下院）议长叶尔兰·霍沙诺夫为党主席，并对后者具有的丰富组织经验和职业素养做出了高度评价。

经过大会代表的投票表决，叶尔兰·霍沙诺夫当选为新一任党主席。

托卡耶夫总统表示，今次的变化，将为阿玛纳特党开启符合时代需求的变革铺平道路。

【编译：木合塔尔·木拉提】