国务秘书：已向宪法委员会提出关于删去宪法中首任总统历史地位条款的申请

哈通社/努尔苏丹/5月5日 – 哈萨克斯坦国务秘书叶尔兰·卡林4日在telegram频道上发文表示，已经向宪法委员会提交了关于在宪法条文中取消旨在赋予首任总统努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫在国家历史中作用地位有关内容的申请。

国务秘书表示，宪法委员会在5月4日就宪法修正案做出了正面回应。

«这是落实宪法改革中最重要的，对人民和国家未来具有重要意义的阶段之一。»叶尔兰·卡林说。

国务秘书指出，宪法改革将优化政府部门之间的权力平衡，扩大人民参政议政的机会，强化对公民宪法权益的保护。

叶尔兰·卡林同时表示：«考虑到工作组个别成员的提议，已向宪法委员会提出了关于从宪法中删去有关首任总统历史性地位内容的附加请求。工作组成员认为，首任总统的历史地位早已众所周知，无需单独列入宪法。»

根据国务秘书的介绍，宪法委员会对宪法修正案草案并无反对意见。

«宪法委员会做出了修正案内容符合宪法的结论。»他说。

叶尔兰·卡林还强调，宪法修正案的所有条款旨在实现国家政治模式的转型，改革的实施是为了全社会的福祉。

此前哈萨克斯坦马吉利斯议长叶尔兰·霍沙诺夫曾就有关首任总统的宪法性法律何时失效发表过评论。

【编译：木合塔尔·木拉提】