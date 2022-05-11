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    16:49, 11 五月 2022 | GMT +6

    总统：我们已经开始多元化向中国和欧洲的石油出口方式

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    哈通社/安卡拉/5月11日 —— 正在对土耳其进行国事访问的托卡耶夫总统11日在哈-土企业界代表洽谈会上表示，哈萨克斯坦已开始多元化向中国和欧洲的石油出口方式。

    哈萨克斯坦总统表示，哈方将注重关注加强与土耳其之间的医疗卫生领域双边合作关系。他同时强调，在新的地缘政治背景下，跨里海国际运输线的作用也明显提升。

    -库里克港加入跨里海国际运输线后，从霍尔果斯到伊斯坦布尔的货物运输时间缩短了5倍。以前60天内到达的货物当前仅13天内运抵。此外，我们已经开始多元化向中国和欧洲的石油出口方式。其中，开始利用了土耳其的货物运输线。此外，我们已开始提高了石油管道的运输能力，并启动了阿克套和库里克港口现代化改进工程，-托卡耶夫总统说。

    据此前报道，应土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安的邀请，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫10日乘坐专机飞抵土耳其首都安卡拉，开始对该国进行国事访问。

    托卡耶夫对土耳其进行的国事访问框架下，10日对土耳其共和国创始人、土耳其国父穆斯塔法·凯末尔·阿塔图尔克陵墓敬献花篮

    土耳其总统雷杰普·埃尔多安10日在总统府为到访的哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫举行了隆重的欢迎仪式。随后，两国总统开始了范围会谈。

    访问框架下，托卡耶夫总统11日同土耳其商界代表举行了一系列双边会谈，并出席了哈萨克斯坦和土耳其企业界代表洽谈会

    【编译：小穆】


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