外交部长访问罗马 会见意大利外长

哈通社/罗马/6月2日 – 哈萨克斯坦政府副总理兼外交部部长穆赫塔尔·特列吾别尔德在罗马桶意大利外交和国际合作部部长路易吉·迪马约举行了会晤。

双方在会谈中指出，哈萨克斯坦和意大利高层之间的互动呈现出良好的发展态势，双方均对进一步发展两国各领域相互合作表达出了积极的意愿。

两国外交部长就进一步发展和加深哈萨克斯坦与意大利在政治、经贸和人文领域的合作，以及强化基于战略伙伴关系精神的法律基础进行了讨论。

双方就相互支持实现政府间和议会间稳定联络达成了共识。

哈萨克斯坦外长强调扩大与意大利合作范围的重要性。他说：

-意大利是哈萨克斯坦在欧洲主要的贸易伙伴之一。我们非常重视与贵国的合作。建交30年以来我们双方的合作取得了很好的成果。-

意大利外长表示，意方期待能够进一步加深两国互利合作，并致力于推动双方高层互访。他说：

- 哈萨克斯坦是中亚地区唯一一个与欧盟签署了扩大合作伙伴关系协议的国家。我们愿意与在中亚地区的可信赖的伙伴在未来开展相互合作。-

值得一提的是，此次会晤正直意大利国庆日前夕。为此，哈萨克斯坦外交部长代为转达了哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫对意大利总统塞尔焦·马塔雷拉的贺信。

【编译：木合塔尔·木拉提】