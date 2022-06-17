托卡耶夫总统在圣彼得堡会见鞑靼斯坦总统明尼哈诺夫

哈通社/圣彼得堡/6月17日 – 正在对俄罗斯进行访问的哈萨克斯坦总统哈斯穆卓玛尔特·托卡耶夫17日在圣彼得堡与俄罗斯联邦鞑靼斯坦共和国总统鲁斯塔姆·明尼哈诺夫举行了会晤。

在充满友好兄弟情谊氛围的会谈中，双方就哈萨克斯坦与鞑靼斯坦之间进一步扩大在经贸和人文领域的合作前景进行了讨论，并重点就在哈萨克斯坦境内开展的具有重要经济价值的工业合作项目的落实情况及不断推动哈俄两国生产体系的共同发展等问题交换了意见。

来自俄罗斯鞑靼斯坦卡马汽车厂 (КАМАЗ)和俄罗斯鞑靼斯坦石油公司（Tatneft）的代表也出席了会晤。哈国政府与这两家企业合作，在哈萨克斯坦境内实施了总价值 18 亿美元的机械工程领域合作项目，包括了在卡拉干达州和库斯塔奈州建造的三座生产 KAMAZ 汽车零部件和 Tatneft 轮胎的工厂。

托卡耶夫总统在会谈中还深情的回顾了他此前对鞑靼斯坦的访问之旅，并对明尼哈诺夫的热情接待表示感谢。托卡耶夫总统指出，当时的访问为加深双方之间的合作程度起到了巨大的影响。

- 我们都看到了双方之间的愿景和承诺正在如何一步一步的实现。可以说，一切都在关注之下。- 托卡耶夫总统说。

托卡耶夫总统强调指出，哈萨克-塔塔尔关系多年来不断发展，并一直以来都在哈萨克斯坦与俄罗斯多方面关系当中发挥着重要的作用。

根据2021年的统计显示，哈萨克斯坦与鞑靼斯坦之间的双边贸易额达到了4.23亿美元，而2022年1~4月间则达到了1.43亿美元。

双方在机械制造业领域启动的大型合作项目进展非常顺利。哈萨克斯坦与俄罗斯地区论坛的成功组织，也为双边合作的不断扩展和深化创造了良好的条件。

鞑靼斯坦总统明尼哈诺夫对能够在圣彼得堡国际经济论坛框架下，与哈萨克斯坦总统举行会晤表示满意，并感谢托卡耶夫总统对鞑靼斯坦企业在哈开展业务提供的支持和帮助。

- 我们愿意帮助哈萨克斯坦企业通过鞑靼斯坦来开拓俄罗斯市场。我们已经准备好提供全面的协助和支持。 - 鞑靼斯坦总统说。

根据此前报道，应俄罗斯总统普京的邀请，托卡耶夫总统将出席在圣彼得堡举行的圣彼得堡国际经济论坛25周年会议。总统已于昨日晚飞抵圣彼得堡。

【编译：木合塔尔·木拉提】