《柳叶刀》公布哈萨克斯坦新冠疫苗Ⅲ期临床试验结果

哈通社/努尔苏丹/6月27日 —— 著名医学期刊《柳叶刀》公布了QazVac哈萨克斯坦新冠国产疫苗Ⅲ期临床试验结果。

值得一提的是，QazVac新冠疫苗由哈萨克斯坦教育和科学部生物安全问题研究中心主任昆苏鲁·扎卡利亚等七位科学家组成的科研团队研发。

哈萨克斯坦卫生部根据世界卫生组织的建议对QazVac新冠疫苗进行了Ⅲ期临床试验。实验结果显示，该疫苗对新冠肺炎病毒有效及安全，并在人体内形成较高的免疫。

据悉，QAZVAC新冠疫苗由哈萨克斯坦教育和科学部生物安全问题科研中心研发的灭活疫苗，需要注射两针，两针之间相隔21天。根据初步数据显示，该疫苗的有效性超过90%以上。

该疫苗将接种18岁以上人群，尚未对未成年人群进行临床试验。

根据2020年12月15日的政府第850号决议批准的针对COVID-19疫苗的临时注册规则，QAZVAC国产疫苗获准用于医疗用途。疫苗于当年12月31日获得临时注册证书。

卫生部称，QAZVAC国产疫苗的第I-II阶段临床试验报告和第III阶段中期报告证实了疫苗的安全性。

4月22日， 首批5万剂哈萨克斯坦国产新冠疫苗QazVac (QazCovid-in)从位于江布尔州库尔岱县的生物安全问题研究所生产基地封箱装运，发往全国各地医疗机构。

托卡耶夫总统今年5月同世卫组织总干事谭德塞举行视频会议时，曾向后者介绍QazVac疫苗的相关情况。谭德塞对哈国产疫苗的研发表示欢迎并表示，世卫组织未来或考虑将该款疫苗列入紧急使用清单。

【编译：小穆】