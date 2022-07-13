哈萨克斯坦与欧盟讨论进一步深化合作问题

哈通社/努尔苏丹/7月13日 – 哈萨克斯坦外交部副部长罗曼·瓦西里恩科13日同欧盟中亚问题特别代表特希·哈卡拉率领的代表团举行了会晤，就哈萨克斯坦与欧盟之间进一步扩大和深化双边合作的前景进行了讨论。

据外交部消息称，欧盟代表哈卡拉在会谈中强调指出，欧盟高度重视同哈萨克斯坦政治、经济和地区对话的质的发展，支持哈萨克斯坦总统正在进行的改革，并愿协助其落实。

欧盟方面对哈萨克斯坦今年6月5日的宪法修正案公投结果表示支持。

会谈中，双方就深化交通物流领域合作和发展跨里海国际运输航线的紧迫性达成了共识，并对确保能源和粮食安全的重要性予以了特别的关注。

哈萨克斯坦副外长在会谈中表示，哈方有意在欧亚互联互通战略和«全球之门»战略框架内与欧盟开展互利合作。

哈萨克斯坦共和国与欧盟之间的扩大伙伴关系与合作协议是哈萨克斯坦-欧盟相互关系的法律基础，其中包括29个合作领域。

一直以来，欧盟始终都是哈萨克斯坦在经贸和投资领域的最大伙伴，2022年1~5月双边贸易额达到了165亿美元，较2021年同期（106亿美元）增长55.5%。

2022年第一季度，欧洲对哈投资增长31.3%，目前有超过 4000 家哈欧合资企业在哈萨克斯坦工作。

会谈最后，双方就进一步深化双边和地区战略合作水平达成了共识。

【编译：木合塔尔·木拉提】