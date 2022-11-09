欧盟委员会主席谈及与哈萨克斯坦签署的氢能协议

哈通社/阿斯塔纳/11月9日 —— 据欧洲新闻台（Euronews）消息，欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯德莱恩呼吁北半球国家积极对南部气候问题提供气候融资。

欧盟委员会主席在埃及召开的第27届联合国气候大会上发表讲话时表示，北半球发达国家承诺每年拨款 1000 亿美元，用于帮助受全球变暖影响的最脆弱地区。

她强调，13年前在哥本哈根举行的第15届气候大会上做出的该承诺还未履行。

据她介绍，经济合作与发展组织（OECD）估计，到2020年，富裕国家以公共和私人资金形式筹集的资金总额将略高于830亿美元。

-南方国家拥有丰富的自然资源。我们应联合起来。当前，欧盟与埃及、纳米比亚和哈萨克斯坦签署了氢能领域合作协议。我们将对越南和南非等合作伙伴的经济脱碳化提供支持。我们要实现7年前签署的巴黎气候协议的目标。欧洲不会偏离预定的目标。截至2030年，我们至少将温室气体排放量减少至55%。-冯德莱恩说。

据部分专家认为，并非所有与会者都了解有害排放物如何导致像巴基斯坦灾难性洪水等极端天气事件。

哥白尼计划（Copernicus）专家表示，在经历了创纪录的炎热夏季之后，欧洲10月份的气温达到了有史以来的最高水平。从1991年到2020年，基线上升了2摄氏度。

据此前报道，哈萨克斯坦政府总理阿里汗·斯马伊洛夫出席在埃及举行的第27届联合国气候变化大会(COP27)，并发表了讲话。

峰会期间，哈萨克斯坦政府总理阿里汗·斯马伊洛夫和欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯德莱恩签署了关于可持续原材料、蓄电池组和绿色氢价值链领域战略伙伴关系的合作谅解备忘录。

此外，哈萨克斯坦和澳大利亚金属集团可再生能源子公司Fortescue Future Industries签署在哈萨克斯坦的多个地区实施（包括阿特劳州和曼格斯套州）生产绿色氢气项目协议。

【编译：小穆】