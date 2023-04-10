哈萨克斯坦和阿塞拜疆总统参访阿斯塔纳国际金融中心

哈通社/阿斯塔纳/4月10日--据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫和阿塞拜疆总统伊利哈姆·阿利耶夫10日参访阿斯塔纳国际金融中心。

两国总统对阿斯塔纳国际金融中心的工作进行了了解。

阿斯塔纳金融中心法院书记官克里斯托弗•坎贝尔霍尔特 (Christopher Campbell-Holt) 介绍了中亚首个基于英国法律规范和原则的法院系统。

之后，两国总统对该中心金融服务监管委员会、业务发展小组等不同部门的工作情况进行了了解。

最后，阿塞拜疆总统在阿斯塔纳国际金融中心嘉宾册上签了名。

根据早前报道，阿塞拜疆总统伊利哈姆·阿利耶夫10日抵达阿斯塔纳，开始对哈萨克斯坦进行正式访问。

哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫10日在总统府迎接对哈萨克斯坦进行正式访问的阿塞拜疆总统伊利哈姆·阿利耶夫。



之后，两国总统在哈萨克斯坦总统府举行的小范围和大范围会晤，并发表了联合新闻发布会。

会晤框架下，两国签署了6份文件。

阿塞拜疆总统的访问框架下，两国元首10日共同出席阿斯塔纳市中心盖达尔·阿利耶夫街命名揭牌仪式。

【编译：阿依波塔】