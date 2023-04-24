哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫总统会见捷克总理彼得·菲亚拉

哈通社/阿斯塔纳/4月24日 – 哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫24日在总统府会见了正在对哈萨克斯坦进行正式访问的捷克总理彼得·菲亚拉。

国家元首在会谈中表示，他相信彼得·菲亚拉对哈萨克斯坦进行的首次访问，将对两国双边关系的进一步深化发展带来良好的推动力。

- 您此行带来了一个巨大的商业代表团。访问期间，将举行对两国商业街交往和合作起到非常重要的影响的大型商业论坛。- 托卡耶夫说。

双方在会谈中重点关注了加强贸易经济和投资合作的前景，尤其是在运输和物流领域。

托卡耶夫总统表示，哈萨克斯坦愿意为捷克投资者提供各种层面的支持。

总统指出，哈萨克斯坦欢迎捷克投资者在哈国的能源、工程、交通、农业、金融、医疗工业和制药等各个经济领域进行投资，并计划开通两国首都之间的空中直达航线。

捷克总理彼得·菲亚拉表示，不断加深与哈萨克斯坦之间的双边合作符合捷克的利益。

他强调，捷克共和国与哈萨克斯坦是传统的友好国家，两国友好关系历久弥新，并必然将持续下去。

捷克总理还表示，哈萨克斯坦和捷克之间的合作被认为是欧盟与中亚国家关系最重要的支柱之一。

【编译：木合塔尔·木拉提】