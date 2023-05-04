哈萨克斯坦有意定期从塔吉克斯坦进口水果和蔬菜

哈通社/阿斯塔纳/5月4日--哈萨克斯坦与塔吉克斯坦之间的农产品贸易额超过5亿美元。

哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫4日与塔吉克斯坦总统埃莫马利·拉赫蒙发表的联合声明中谈到了这一点。

-此前举行的哈萨克斯坦-塔吉克商业论坛证实，企业家们有意建立互利合作。 商业论坛框架下，双方签订了价值18亿美元的协议。 在农工综合体领域增加相互贸易量的潜力巨大。-他说。

在这方面，托卡耶夫总统指出，塔吉克斯坦能够进一步增加对哈萨克斯坦的水果出口。

-根据去年的结果，两国农产品贸易额增长40%，超过了5亿美元。 在目前的情况下，我认为这是一个很好的指标。 哈萨克斯坦是塔吉克斯坦最大的小麦和面粉供应商之一。 此外，我们还能增加植物油、面食产品、乳制品、糖果产品的出口。 同时，哈萨克斯坦也有意定期从塔吉克斯坦进口水果和蔬菜产品。-总统说道。

在发表的联合声明中，托卡耶夫总统表示，哈萨克斯坦愿意与塔吉克斯坦分享先进的数字解决方案和信息系统。



【编译：阿依波塔】