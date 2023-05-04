托卡耶夫总统将出席在杜尚别举行的中亚国家元首峰会

哈通社/阿斯塔纳/5月4日-- 托卡耶夫总统确认，他将出席在杜尚别举行的中亚国家元首峰会。

哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫和塔吉克斯坦总统埃莫马利·拉赫蒙4日在阿斯塔纳举行大小范围会谈后，发表了联合声明。

在发表的联合声明中，托卡耶夫总统确认将出席在杜尚别举行的中亚国家元首峰会。

-会谈期间，我们就区域和全球热点问题进行了富有成果的意见交流。 我们在国际舞台上的立场接近，并且有意在多边合作框架下促进共同利益。 我们还谈到了确保中亚地区稳定与安全的问题。在这方面，我们讨论了阿富汗的当前局势。-总统说。

托卡耶夫表示，中亚地区的稳定发展关乎地区所有兄弟国人民的利益。

-因此，我们就继续以中亚国家元首磋商会议的形式开展密切合作达成共识。 我想借此机会确认，我将出席在杜尚别召开的地区领导人峰会，并感谢塔吉克斯坦总统的邀请。-托卡耶夫总统说。

根据早前报道，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫3日亲自到机场迎接了对哈萨克斯坦进行国事访问的塔吉克斯坦总统埃莫马利·拉赫蒙。

4日，两国元首在阿斯塔纳举行了小范围和大范围会谈。

【编译：阿依波塔】