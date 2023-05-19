总统访华之旅：迪玛希与托卡耶夫总统一同乘专机回国

哈通社/阿斯塔纳/5月19日 —— 哈萨克斯坦著名歌手迪玛希·库代别尔艮19日在社交主页上公布了其在总统专机与托卡耶夫总统会面的视频和照片。

-在蔚蓝的天空中与​​国家元首哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫交谈的时刻！有意义的访问之旅！-迪玛希写道。

当天，托卡耶夫总统与习近平主席举行了双边会晤，并签署了《哈中联合宣言》。此外，在两国元首的见证下，哈中双方签署了包括互免签证协议在内的20多份文件。

5月18日，托卡耶夫总统出席了哈中投资圆桌会议，与中国大型企业的高层人士对谈。

行程框架下，哈中两国达成了总价值220亿美元的一系列合作协议。

当晚，总统与中亚各国元首一起，出席了中亚-中国峰会各国元首正式欢迎仪式。哈萨克斯坦歌手迪玛希也在欢迎仪式上演出。

19日，托卡耶夫总统出席首届中亚五国与中国元首峰会和哈萨克斯坦驻西安总领事馆开馆仪式。

19日晚，托卡耶夫总统结束对中国进行的国事访问，启程回国。