阿富汗代表：感谢哈萨克斯坦为阿富汗人民提供的人道支持

哈通社/阿斯塔纳/8月3日 -- 阿富汗临时政府工业和贸易部部长努里丁·阿齐兹率领的商务代表团一行210人于8月1日下午抵达阿斯塔纳。哈萨克斯坦政府副总理兼贸易和一体化部部长塞热克·朱曼哈林在机场迎接了阿富汗商务代表团。

阿富汗商务代表团成员包括阿富汗中央银行和大型私人银行领导人、阿富汗国家能源公司DABS、电信公司、农产品和畜牧业商会、贸易投资商会，以及农业、医药、工业、运输物流、工程、纺织等企业代表。

阿富汗工贸部部长努里丁·阿齐兹在接受记者采访时指出，他所率领的代表团此次访问哈萨克斯坦的首要目的，是促进和推动哈萨克斯坦与阿富汗之间的商品流通。

- 我们带着非常好的建议来到阿斯塔纳，并期待着能够达成富有成果的协议。具体来说，我们相信哈萨克斯坦部长（塞热克·朱曼哈林）今年4月率团访问喀布尔时商定的内容将能够得到落实。我们期待加强双边友好合作，特别是促进双方在经贸方面的联系。- 努里丁·阿齐兹说。

8月2日，哈萨克斯坦与阿富汗企业间的洽谈会在首都阿斯塔纳举行。

而在8月3日，将正式举行哈萨克-阿富汗商业论坛。

4日，在位于世博园区的会展中心，将会举行为期两天向公众开放的阿富汗产品展览会。展会上，将展出和售卖来自阿富汗的各种食品产品、陶瓷器皿、地毯、珠宝首饰、香料、化工品等。

努里丁·阿齐兹表示，阿富汗目前大量从哈萨克斯坦进口小麦、面粉、液化天然气、燃料油以及植物油等商品。而该国向哈萨克斯坦出口的商品种类包括：干果、地毯、各类矿石等。

值得一提的是，哈萨克斯坦与阿富汗之间的贸易额在2022年为9.879亿美元，这与2021年相比翻了一番（2021年为4.743亿美元）。

这其中，哈萨克斯坦加工制成品的出口额占据了主要份额，达到90%。

2023年前5个月，哈-阿双边贸易额达到了3.166亿美元，其中哈萨克斯坦出口额为3.1亿美元。

行业分析人士指出，哈萨克斯坦有能力向阿富汗提供总价值超过5亿美元食品、石化、化学、冶金、轻工、机械等产品。

预期此次阿富汗代表团访问哈萨克斯坦期间，双方可能会签署有关过境、交通、引资为目的的双边合作文件。

- 与哈萨克斯坦之间的年度商贸额曾经达到过10亿美元。具体来说，我们期待哈萨克斯坦方面能够从阿富汗进口部分农业产品，这一方向上的洽谈工作正在进行当中。贸易中重要的一个指标，是降低物流成本。在阿斯塔纳讨论的另一个重要话题是银行业。我们将致力于推动这一议题的工作。只要物流成本下降，商品价格也会更加实惠。解决这个问题，对双方都有利。因为，这将促进双边贸易。- 努里丁·阿齐兹说。

阿富汗部长还高度评价了哈萨克斯坦对阿富汗提供的人道主义援助。

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- 我们始终非常感谢哈萨克斯坦总统和政府，并高度评价哈萨克斯坦在人道主义领域为阿富汗人民提供的支持。我们对经贸领域的联系，以及至今为止哈方为阿富汗人民所做的帮助予以感激。- 努里丁·阿齐兹说。

阿富汗代表还表达了希望能够与国际社会各国建立和拓展外交关系的愿望。努里丁·阿齐兹指出，他对最近在多哈举行的会议所取得积极成果充满信心。

根据此前报道，由阿富汗临时政府代理外长穆塔基率领的代表团于7月30日、31日在卡塔尔首都多哈与美国阿富汗问题特使托马斯·韦斯特率领的美国政府代表团举行会谈，重点讨论了美方取消对阿富汗临时政府官员的旅行和其他限制以及归还遭冻结的阿富汗政府海外资产等问题。

【编译：木合塔尔·木拉提】