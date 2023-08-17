前半年哈中两国农产品贸易额增长七成

哈通社/阿斯塔纳/8月17日--据农业部消息，哈萨克斯坦农业部部长叶尔波勒·卡拉舒科夫于16日参加了在中国深圳举行的哈中商业论坛，并发表了演讲。

卡拉舒科夫表示，中国作为全球最大的农产品进出口国，拥有先进的农业技术。目前，双方在农业领域建立的合作关系还有很大的潜力尚未发挥出来。

他指出，今年5月，在托卡耶夫总统访问中国期间，双方签署了3项议定书，涵盖了豌豆和扁豆、葵花籽、大豆、红花和亚麻以及水产品的出口。这些协议将推动哈萨克斯坦农畜产品对中国市场的出口。值得注意的是，从1月到6月，哈萨克斯坦与中国之间的农产品贸易额增长了73%，总额达到5.785亿美元。

在探讨合作前景时，卡拉舒科夫强调，哈萨克斯坦对发展农产品加工项目表现出浓厚兴趣，并邀请中国企业前往哈萨克斯坦共同建立农工综合体的合资企业。

他表示，在中国投资者的参与下，哈萨克斯坦已经成功实施了多个重要项目，例如北哈州的菜籽油生产基地，突厥斯坦州的奶粉（驼奶和马奶）加工项目等。近日，农业部又推出了6个项目，总投资额达到2.25亿美元。

此外，在访问期间，农业部还与中国相关方面就农工综合体领域的全面合作达成一致，并与中国农业机械流通协会、中国农药工业协会、中国磷复肥工业协会、中国种子贸易协会签署了相关备忘录。

备忘录提出了在哈萨克斯坦本地建立智能农业综合解决方案示范基地的建议。中方将支持在哈萨克斯坦应用适合当地情况的智能技术，包括现代农业机械、农药、化肥、种子和节水系统。

此外，备忘录还建议在本地建立数字农业研发基地，共同解决农工综合体发展中的瓶颈问题，如荒漠地和盐碱地的管理与开发，以及节水灌溉技术的开发应用等。双方还将共同合作防治病虫害和动物疾病。

【编译：阿遥】