政府总理：主要任务是尽可能有效使用预算资金

哈通社/阿斯塔纳/8月29日--哈萨克斯坦政府总理阿里汗·斯马伊洛夫29日主持召开政府例行工作会议。

会议议题包括：哈萨克斯坦共和国2024-2028年的社会经济发展预测、«哈萨克斯坦共和国关于2024-2026年共和国预算»法案草案，以及地质领域的发展问题。

共和国未来三年预算项目的主要目的是全面、及时地履行国家的各项社会义务，并确保经济高质量稳定发展。

考虑到石油的最低价格，国家基金的保障性转移资金不会超过来自石油部门的收入金额。

此外，预算支出的增长不超过长期经济增长的平均水平，其中也考虑到了通货膨胀因素。

-制定了经过深思熟虑且平衡的预算项目，其仍然是社会预算。 2024年，计划为社会领域拨款9.9万亿坚戈。-总理说。

斯马伊洛夫表示，将优先发展制造业和交通基础设施、对商业领域提供支持，并注重气化工作的推动。

-计划在2024年，向上述行业拨款2.8万亿坚戈。当前的主要任务是，尽可能有效使用预算资金。-他说。

对拟议文件进行表决后，政府总理指示向哈萨克斯坦共和国议会提交法案草案和社会经济发展预测。

根据早前报道，会议期间，家经济部部长阿勒别克·库安特洛夫介绍了哈萨克斯坦2024-2028年社会经济发展预测。

政府副总理兼财政部部长耶尔乌兰·加玛吾巴耶夫就2024-2026年共和国预算草案进行说明。

【编译：阿依波塔】