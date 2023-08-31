政府总理：国家元首首个国情咨文开启了民主新时代

哈通社/阿斯塔纳/8月31日--政府总理阿里汗·斯马伊洛夫今天在阿玛纳特党议会党团扩大会议上表示，国家元首在首个国情咨文中就已宣布哈萨克斯坦即将迎来重大政治变革。

政府总理强调，国家需要迅速实现政治社会生活的现代化，以便有力地推动经济改革。

斯马伊洛夫指出，公民社会发展理念正在积极实施中。

他表示，国家元首首次发表的国情咨文开启了促进民主的新时代，为多党制的发展和竞争性选举制度的建立迈出了重要的第一步。

他强调，为了继续推动总统直属国家社会信任委员会的工作，国家在全国范围内设立了国家库鲁尔泰大会。

政府首脑同时强调，新的和平集会组织程序已经在法律层面得到确认。

-首次在法律层面上规定了发生腐败案件的国家机关第一领导人应负责任。行政程序法典已经获得通过，这将为保护公民和企业的权益提供保障。-斯马伊洛夫说。

他强调，法律进一步加强了对公民权利的保护，确保了当事人在刑事诉讼过程中的平等权利。国家机关还首次引入了统一的信息系统，用于受理公民申请。

政府总理表示，行政长官直选机制已在区域中心城市、城镇、乡村和居民点得到实施，目前已选举产生1576名乡长。

斯马伊洛夫特别指出，土地法典已经进行了适当的修改和补充，首次明确禁止向外国公民和外国法人转让农业用地。

-作为实现”倾听型国家“理念的一部分，政府正在起草«社会监管法案»，旨在提高国家机关和政府组织对社会的透明度和责任感。-斯马伊洛夫强调。

【编译：阿遥】