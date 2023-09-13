总统致信感谢为保护哈萨克牧羊犬和塔兹犬做出贡献的公民

哈通社/阿斯塔纳/9月13日--阿斯塔纳举行国家元首哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫感谢信颁发仪式，以表彰那些为保护和国际认可哈萨克牧羊犬和塔兹犬做出杰出贡献的公民。

在仪式上，哈萨克斯坦总统事务管理局副局长谢尔盖·霍罗顺发表致辞。他说：

-我很荣幸地代表总统祝贺你们在保护、繁殖以及在国际认可哈萨克牧羊犬和塔兹犬方面所取得的重要成就。特别值得一提的是，哈萨克斯坦犬业联盟成功加入了世界犬业联盟，这是哈萨克斯坦犬业专家长期以来努力的结果。我为你们在推动国际认可哈萨克牧羊犬和塔兹犬的道路上取得的第一个重要成就而感到高兴。

霍罗顺代表国家元首向18位受表彰的公民颁发了感谢信，其中包括哈萨克斯坦犬业联盟的领导层、生态和自然资源部以及外交部的代表。

霍罗顺指出，哈萨克斯坦申请加入世界犬业联盟获得了该组织绝大多数成员国的支持，77个成员国中有72个国家投票支持哈萨克斯坦，这标志着哈萨克斯坦犬业联盟在外交部、生态和自然资源部以及总统事务管理局全力支持下展开了卓有成效的工作。

总统的感谢信全文如下：

-感谢您为哈萨克斯坦犬业联盟加入世界犬业联盟，以及为保护和繁殖哈萨克牧羊犬和塔兹犬所做出的杰出贡献。这两个犬种自古以来一直被我们的人民视为七大珍宝之一。我由衷感谢您的卓越工作。祝愿您工作顺利，全家幸福。

据此前报道，今年3月21日，国家元首哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫在阿斯塔纳参观了塔兹犬展，并强调在国际推广塔兹犬的重要性。

8月21日，哈萨克斯坦代表团出席了在日内瓦召开的世界犬业联盟大会。会议表决通过决议正式接纳哈萨克斯坦为该组织成员国。

【编译：阿遥】