总理：全面推广Ashyq健康二维码对恢复经济具有帮助

哈通社/努尔苏丹/4月27日 – 哈萨克斯坦政府总理阿斯哈尔·马明周二（27日）主持召开政府例行工作会议，对当前国内新冠疫情形势进行了讨论。

总理在会上指出，自2月启动的Ashyq公民健康信息二维码系统将对疫情控制和经济复苏起到帮助。

总理还表示，自4月26日起，Ashyq公民健康信息二维码系统的试运行正式结束。在电影院、剧院、餐厅、咖啡馆、展厅、商场和体育健身设施的使用显示，该系统的全面推广，将对阻断病毒传播、恢复社会经济稳定运行具有良好的助益。

根据哈萨克斯坦卫生部的数据，截至4月27日，全国已有37.8万人在个人智能手机终端中下载安装了名为Ashyq的公民健康信息二维码系统（QR code）软件。

与此同时，已有1658家商业设施运营商加入了Ashyq健康二维码系统。

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«目前国内新冠疫情形势趋于稳定。»总理在会上说，«病毒的基本传染指数下降至1，医院的病床使用率下降至41%，重症监护室病床使用率下降至28%。»

总理指出，当前政府最首要的任务，是继续推进全民新冠疫苗接种工作，在4月底实现全国20%人口接种新冠疫苗的阶段性目标。





【编译：木合塔尔·木拉提】