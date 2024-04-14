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    11:21, 14 四月 2024 | GMT +6

    水资源部发布各地水库蓄水情况

    сергеев
    Фото: Орал Әміренов

    哈萨克国际通讯社讯）水资源和灌溉部新闻发言人莫丽德尔·阿卜杜阿利耶娃13日晚间发布消息，介绍全国受洪灾影响地区水库之现状。

    阿克莫拉州：两座大型水库平均蓄满率为99%。洪峰已过，支流水位趋于稳定。由于扎巴依河非调节流量增加，该州阿特巴萨尔市面临较大洪水风险。

    北哈州：两座大型水库已100%满蓄，洪水仍在持续。截至目前，伊希姆河彼得罗巴甫尔市段水位为1176厘米，24小时内上涨138厘米。该州汛情依然严峻，水利工作者正在进行泄洪作业。

    阿克托别州：两座大型水库平均蓄满率为97%。汛情基本稳定。

    东哈州：两座大型水库平均蓄满率为79%。

    阿拜州：舒勒布水库蓄满率为95%。该州全面进入汛期。由于侧支流量增加，舒勒布水库正在进行生态放水。总体而言，额尔齐斯河阶梯各水库运行正常。

    西哈州：四座大型水库平均蓄满率为73%。从土库曼斯坦Ириклі水库排放的水流尚未抵达哈萨克斯坦边境，关于其流速的预测没有变化，预计将于4月16日至17日抵达。

    卡拉甘达州：三座大型水库蓄满率为99%。洪峰已过。境内汛情稳定。

    库斯塔奈州：两座大型水库平均蓄满率为92%，洪峰已过。喀拉托玛尔水库仍处在过流状态。

    【编译：阿遥】

    标签:
    农业 紧急情况 洪涝灾害 水利
    Ерлан Мазан
    编译
    Ерлан Мазан
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