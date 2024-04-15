水资源部发布各地水库蓄水情况

阿克莫拉州：两座大型水库蓄满率100%，洪峰已过，支流水量稳定。由于扎巴依河非调节流量增加，该州阿特巴萨尔市洪水仍未消退。

北哈州：两座大型水库蓄满率为100%，洪水仍在持续。两座水库均处于正常运行状态，无决堤风险。水利枢纽已进行多次调查，技术状况良好。伊希姆河彼得罗巴甫尔市段水位为1243厘米，比24小时前上升了103厘米。

阿克托别州：两座大型水库平均蓄满率为97%，该州汛情基本稳定。

西哈州：四座大型水库平均蓄满率为74%。从土库曼斯坦Иреклі水库排放的水流尚未抵达哈萨克斯坦境内。关于其流速的预测没有变化，预计将于4月16日至17日抵达。

库斯塔奈州：两座大型水库平均蓄满率为93%，洪峰已过。喀拉托玛尔水库仍处在过流状态。

东哈州：两座大型水库平均蓄满率为80%。

阿拜州：舒勒布水库蓄满率为89%，该州全面进入汛期。由于侧支流量增加，舒勒布水库正在进行生态放水。总体而言，额尔齐斯河阶梯各水库运行正常。

卡拉甘达州：三座大型水库蓄满率为99%，洪峰已过。境内汛情稳定。

【编译：阿遥】