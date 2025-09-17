世界穆斯林联盟秘书长：宗教应成为遏制极端主义的屏障

记者：很高兴在阿斯塔纳的世界与传统宗教领袖大会上见到您。您认为这一平台如何促进宗教间的对话？

谢赫·阿尔-伊萨：这一平台为宗教领袖提供了机会，使他们能够为解决全球重大问题贡献力量。宗教领袖在加强不同信仰间的相互理解方面发挥着巨大作用。像这样独特的对话平台极大促进了不同信仰的人们为共同目标携手努力。

我们衷心感谢哈萨克斯坦及其总统举办这一重要活动。总统亲自参与大会，为其增添了额外的权威性和全球影响力。

记者：在冲突和人道主义危机频发的当今时代，宗教领袖应如何推动宽容与相互理解？

谢赫·阿尔-伊萨：宗教领袖通过影响广大信众的意识，可以推动和平与宽容文化的建立。这一使命始于以真诚的态度对抗冲突。

真正的宗教启迪以人性与精神价值为指引。全球数以百万计的人们倾听宗教领袖的教诲，领袖们因此能够塑造社会的观念。

世界穆斯林联盟致力于与全球不同宗教团体建立对话，通过这种合作对抗极端主义意识形态。真正的宗教与极端主义水火不容。我们努力向信众传递这一理念，尊重信仰的多样性，但坚决反对任何形式的极端主义，因为此类意识形态只会带来冲突和无休止的争端。

真正的信仰通过对话和开放交流得以体现。正是通过这样的开放对话，我们才能在不同宗教间架起桥梁，实现相互合作，从而在社会中建立和谐与和平。

大会背景：9月17日，世界与传统宗教领袖第八次大会在阿斯塔纳独立宫开幕，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫出席并致辞。总统在全体会议上指出，全球挑战日益增多，国际局势复杂，呼吁通过建设性外交与对话应对危机，并强调宗教领袖作为人道主义理念的和平使者，致力于推动全球团结。本次大会吸引了来自约60个国家的100多个代表团，包括各大宗教精神领袖、国际组织代表、专家学者及社会活动家。大会主题为“宗教对话：迈向未来的协同”，通过分会场形式探讨了多项重要议题。9月18日，第二届青年宗教领袖论坛将在独立宫举行。

【编译：木合塔尔·木拉提】