哈萨克斯坦成功恢复亚洲野驴种群 数量超 4.6 万头

20世纪中叶，这种野生动物在哈萨克斯坦境内完全绝迹，在整个苏联境内，也仅有数百头个体存活于土库曼斯坦的一处保护区内。正是从该保护区，1953年有7头野驴被运至哈萨克斯坦巴尔萨克尔梅斯岛，由此拉开了该物种系统性回归自然的序幕。

生态和自然资源部林业和野生动物委员会主席达尼亚尔·图尔哈姆巴耶夫在中央通讯服务中心举行的新闻发布会上表示，经过数十年的保护与繁育，亚洲野驴在哈萨克斯坦的种群数量已基本恢复。

—得益于科学家和自然保护组织多年的努力，哈萨克斯坦境内的亚洲野驴种群成功复壮。目前数量已超过4.6万头，重新广泛分布于草原和半荒漠生态系统。野驴在维持自然平衡中发挥着重要作用，有助于植被更新和生态系统的稳定。-他说。

图尔哈姆巴耶夫指出，动物的重新迁入工作仍在持续推进。

—2024年，共有42头野驴被迁入伊犁-巴尔喀什保护区，另有24头被放归至阿勒腾达拉自然保护区。今年秋季，又有17头野驴运抵伊犁-巴尔喀什，19头进入阿勒腾达拉。这些举措旨在增强当地种群的稳定性，并恢复动物在曾经消失地区的生态联系。-他补充说。

此外，图尔哈姆巴耶夫还介绍说，哈萨克斯坦正稳步推进图兰虎种群的恢复工作。

【编译：阿遥】