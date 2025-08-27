统计：哈萨克斯坦啤酒出口激增 创十年新高

仅在2025年上半年，出口量就达到1260万升，是去年同期的三倍。

主要出口市场为俄罗斯、白俄罗斯和吉尔吉斯斯坦，其中俄罗斯仍是最大买家。今年向俄罗斯出口的啤酒增长24%，达到750万升，甚至超过了哈萨克斯坦自俄罗斯以外国家进口的啤酒总量。

分析人士认为，再出口可能在一定程度上推高了销量。但值得注意的是，哈萨克斯坦出口啤酒的平均价格仅为每升0.7美元，不到进口啤酒价格的一半。这意味着销往俄罗斯的啤酒大多为哈萨克斯坦本土产品。

值得一提的是，数据显示，2025年上半年，其他钢铁制品出口额达5810万美元，功率超过5兆瓦的燃气轮机出口额为2500万美元。珠宝首饰出口同比增长22倍，轻质馏出物出口则飙升15倍。在其他六个增速显著的品类中，香水和芳香制品出口额达到4540万美元，同比增长410.8%；牛肉出口额为3600万美元，同比增长217.3%；用于乘用车的轮胎出口额达2600万美元，同比增长169.3%。此外，涡轮喷气发动机的出口额为7770万美元，同比增长166.4%；电信接收设备出口额为2950万美元，同比增长164.8%；动物饲料出口额达2.446亿美元，同比增长159.1%。

【编译：阿遥】