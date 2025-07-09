从“卖牛羊”到“卖牛羊肉”——哈国出口结构持续优化

上述肉制品出口量相当于12.2万头牛和100万只羊的活畜体量。相比之下，2024年哈国活畜出口量为9.2万头牛和4.7万只羊。这一对比清晰反映出我国肉类加工业的发展和附加值的提升。

得益于市场多元化战略的持续推进，2024年，哈国生产商成功开拓塔吉克斯坦、中国、格鲁吉亚、叙利亚和约旦等新兴海外市场，有效带动了肉制品出口规模的增长。

2025年前四个月，哈萨克斯坦已出口牛肉8400吨（相当于4.7万头牛）和羊肉6700吨（相当于37.2万只羊），同比增长2.3倍。

为实现年出口肉制品5万吨的目标，哈萨克斯坦正积极借鉴澳大利亚经验。目前，计划在相关框架内启动14个覆盖产业链各环节的投资项目，总额达293亿坚戈。

据此前报道，近日，抗枯萎病棉花新品种Makhtaaral-5030的完成最终试验阶段。该品种对枯萎病表现出极高的抗性：在人工感染条件下，受害率仅为0.1%。

【编译：阿遥】