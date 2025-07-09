16:22, 09 七月份 2025 | GMT +5
从“卖牛羊”到“卖牛羊肉”——哈国出口结构持续优化
（哈萨克国际通讯社讯）据农业部新闻处消息，哈萨克斯坦推进从活畜出口向肉制品出口转型的战略正逐步取得显著成效。数据显示，2024年，全国加工牛肉出口量增长1.4倍，超过2.2万吨；羊肉出口增长2.2倍，达到1.8万吨。
上述肉制品出口量相当于12.2万头牛和100万只羊的活畜体量。相比之下，2024年哈国活畜出口量为9.2万头牛和4.7万只羊。这一对比清晰反映出我国肉类加工业的发展和附加值的提升。
得益于市场多元化战略的持续推进，2024年，哈国生产商成功开拓塔吉克斯坦、中国、格鲁吉亚、叙利亚和约旦等新兴海外市场，有效带动了肉制品出口规模的增长。
2025年前四个月，哈萨克斯坦已出口牛肉8400吨（相当于4.7万头牛）和羊肉6700吨（相当于37.2万只羊），同比增长2.3倍。
为实现年出口肉制品5万吨的目标，哈萨克斯坦正积极借鉴澳大利亚经验。目前，计划在相关框架内启动14个覆盖产业链各环节的投资项目，总额达293亿坚戈。
据此前报道，近日，抗枯萎病棉花新品种Makhtaaral-5030的完成最终试验阶段。该品种对枯萎病表现出极高的抗性：在人工感染条件下，受害率仅为0.1%。
【编译：阿遥】