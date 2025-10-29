棉花采收接近尾声！哈萨克斯坦大力推进棉花全产业链建设

今年，突厥斯坦州棉花播种面积达14.45万公顷，其中5万公顷采用了滴灌系统。

近年来，随着相关项目的持续推进，采用现代化节水技术的种植面积不断扩大。与去年相比，使用传统灌溉方式的棉田减少了约9000公顷。向滴灌系统转型不仅有助于更高效地利用水资源，也能提高单位产量，这对于哈萨克斯坦南部农业集约化发展的地区具有重要意义。

为推动棉花产业发展，政府实施了一揽子扶持政策，涵盖从播种到加工的全产业链环节。政策措施包括对棉种、化肥、农药采购及灌溉费用进行补贴。

今年，加工商以每吨20万坚戈的价格对棉花进行预付款收购，并根据棉花质量确定最终价格，最高可达25万坚戈。

哈萨克斯坦每年生产籽棉超过30万吨，可提取7万至7.5万吨棉纤维。其中约85%的产品出口至拉脱维亚、土耳其、俄罗斯、中国等国，剩余15%在国内加工。

为降低对外依赖，农业部正系统推进棉花深加工和纺织品生产发展。突厥斯坦州正在落实促进棉花生产和建设纺织集群的路线图，旨在建立一条从棉花种植到成品布料生产的完整产业链。

其中的重点项目之一是突厥斯坦州棉花种植与棉纺织集群建设项目，总投资额为1468亿坚戈。

