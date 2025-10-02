哈驻匈牙利大使：OTP银行拟进军哈萨克斯坦市场

—目前，我们正与匈牙利几家大型企业保持密切会谈。其中包括匈牙利最大金融机构——OTP银行进入哈萨克斯坦市场的谈判。此外，匈牙利电信、航天、IT等企业近期访问了哈萨克斯坦。在此期间，他们与“哈萨克斯坦太空旅行”、“哈萨克电信”就联合项目以及在国防领域合作展开了磋商。同时，MOL石油天然气公司正在就对我国产业进行大规模投资进行洽谈。-萨帕尔别克吾勒在接受采访时说。

他补充道，匈牙利核能集团——匈牙利电力公司（MVM）计划近期访问哈萨克斯坦，并就核能、能源和基础设施领域的一系列联合项目进行商议。

—大型交通物流枢纽项目同样具有重要意义。去年双方已达成相关协议。目前，“哈国铁快运”（KTZ Express）正与匈牙利企业继续谈判，中方也将参与其中。预计不久后将就此签署联合谅解备忘录。当然，最为关键的是哈萨克斯坦—匈牙利投资基金的设立。可以说，关于设立1亿美元基金的谈判已基本完成，近期将在阿斯塔纳国际金融中心正式签署协议。-萨帕尔别克吾勒指出。

据此前报道，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫2日在总统府会见匈牙利总统舒尤克·道马什。

【编译：阿遥】