萨特巴耶夫大学研发新型生物肥料技术 助力农业绿色增产

该成果的核心在于构建“合成微生物群落”，即让多种有益微生物形成协同体系，像一个有机整体般发挥作用，从而提升综合效能。

传统生物制剂的局限在于，在不同土壤和气候条件下效果往往不够稳定。而这一新技术在环境适应性方面表现更为突出。在阿拉木图地区灌溉稻田开展的田间试验显示，应用该技术后，水稻根系发育程度提高约20%至25%。

项目负责人别克詹·阔萨勒巴耶夫博士表示，单一菌株在不同土壤和气候环境中的表现差异较大。为此，团队对多种微生物进行优化组合，构建了合成微生物群落。这种组合不仅有助于增强植物对养分的吸收能力，也提高了作物应对不利环境因素的能力。

研究过程中，由四种细菌构成的“FSQN”合成群落表现出较高效率。实验结果显示，在复杂土壤条件下，其效果明显优于单一菌株。随后，团队在此基础上引入固氮氰细菌，进一步开发出“NFJK”合成群落。

研究人员指出，传统农化方式虽能在一定程度上提高产量，但可能带来土壤退化和水体污染等问题。上述研究为开发生态安全型生物肥料提供了新的思路，也为农业可持续发展探索了替代路径。

目前，阔萨勒巴耶夫正带领年轻科研团队在中国一所高校继续推进相关研究。该成果已获得专利授权，并发表于多家国际同行评审期刊。

